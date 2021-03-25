Матч Россия — Словения обслужат итальянские судьи

Стали известны имена судей, которым предстоит работать на матче 2-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 между сборными России и Словении. Встреча состоится 27 марта на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.



Как сообщается на сайте УЕФА, матч обслужит бригада арбитров из Италии во главе с Марко Ди Белло. Помогать ему будут ассистенты Алессандро Костанцо и Маттео Пассери. Резервный рефери — Даниэле Довери.



Накануне, 24 марта, сборная России на выезде победила Мальту в матче 1-го тура отбора ЧМ-2022. Словения в свою очередь одолела дома Хорватию (1:0). В группе H, которую представляют команды, также находятся Кипр и Словакия.



В заключительном матче в эту международную паузу сборная России сыграет на выезде со Словакией. Встреча состоится 30 марта.

Для кого такая сборная России? Это невыносимо смотреть. Корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов и его горячие эмоции после игры национальной команды.