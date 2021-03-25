Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Матч Россия — Словения обслужат итальянские судьи

Матч Россия — Словения обслужат итальянские судьи
Футбол / Сборная России 0
Аудио-версия:

Стали известны имена судей, которым предстоит работать на матче 2-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 между сборными России и Словении. Встреча состоится 27 марта на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Как сообщается на сайте УЕФА, матч обслужит бригада арбитров из Италии во главе с Марко Ди Белло. Помогать ему будут ассистенты Алессандро Костанцо и Маттео Пассери. Резервный рефери — Даниэле Довери.

Накануне, 24 марта, сборная России на выезде победила Мальту в матче 1-го тура отбора ЧМ-2022. Словения в свою очередь одолела дома Хорватию (1:0). В группе H, которую представляют команды, также находятся Кипр и Словакия.

В заключительном матче в эту международную паузу сборная России сыграет на выезде со Словакией. Встреча состоится 30 марта.

Для кого такая сборная России? Это невыносимо смотреть. Корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов и его горячие эмоции после игры национальной команды.

Нужно ли строго судить сборную России за матч с Мальтой? Колонка Евсеева
С чем связаны проблемы в начале игры и почему важно, что в составе есть Соболев.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021