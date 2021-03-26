Полузащитник «Бетиса» отреагировал на слухи об интересе со стороны лондонского «Арсенала»

Аргентинский полузащитник «Бетиса» Гвидо Родригес прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны лондонского «Арсенала».
«Я видел новости, мои друзья из Аргентины уже об этом спрашивали, но я сказал, что знаю не больше, чем они. Да, я оказался в центре внимания, но никаких деталей не знаю.
Я доволен пребыванием в Испании. Когда приехал сюда, то наступил непростой период с изоляцией, но правда в том, что я счастлив в Севилье. Мне нравится город, погода, мой клуб. Только испытываю странные ощущения, когда иду по улице. Хотелось бы видеть болельщиков на трибунах. Я пока провёл лишь несколько матчей при заполненных трибунах», — цитирует Родригеса Estadio Deportivo.
Родригес перешёл в «Бетис» из мексиканской «Америки» в январе 2020 года.
Видеообзор матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал»
- 26 марта 2021
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