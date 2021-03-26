Мирзов: когда был в «Спартаке», меня списали. Хочу доказать тем людям, что я не такой

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Химки», высказался о трудностях во время игры за красно-белых.



«В «Спартаке» нужно было с первого дня доказывать свою состоятельность и показывать, почему пригласили. У меня это всё, честно говоря, не получалось. Нужно было давать результат, который я не мог дать. Я был не в той форме, в которой был в тульском «Арсенале» и в которой я сейчас. Потом была травма, пришёл другой тренер, поменялась тактика, в которую я не попадал.



Конечно, мне бы хотелось вернуться в «Спартак». Но на данный момент в этом нет смысла, учитывая, как и по какой схеме играет команда. Это не значит, что я не хочу вернуться и доказать. Каждый человек, у которого что-то не получается, всегда хочет, чтобы у него получилось. Если руки опускаешь, то на этом можно всё заканчивать.



«Спартак» сейчас играет хорошо, с другой тактикой, где нападающие забивают по 10–12 мячей. Сейчас скажут: «Какой Мирзов? Он забил шесть. Кто он такой вообще?» И я думаю, что это правильно. Потому что с этой схемой, даже если буду играть, я не буду показывать свои лучшие качества. Не моё это, честно говоря.



Какая у меня мотивация? Когда я был в «Спартаке», меня списали. Говорили, мол, он такой-сякой, у него не получается и не получится. Главная мотивация — доказать тем людям, экспертам, что на самом деле Резиуан Мирзов не такой», — сказал Мирзов в эфире телеканала «Россия-24».

Мирзов: я рассчитываю вернуться в «Спартак»