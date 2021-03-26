Сын Недведа резко ответил на слова Матерацци об отце

Павел Недвед-младший, сын вице-президента «Ювентуса», резко отреагировал на слова бывшего защитника «Интера» Марко Матерацци. Ранее итальянский футболист пожелал, чтобы сын чешского управленца увидел победу «старой синьоры» в Лиге чемпионов раньше, чем закончит университет.



«Меня не волнуют слова Матерацци, просто потому, что он продолжает говорить о прошлом, событиях, которые произошли более десяти лет назад, хотя они и имеют большую ценность. Мы же говорим о настоящем. Я не понимаю, почему он почувствовал, что это его касается, учитывая, что мой отец говорил о реальности.



Кто-то доволен одним трофеем раз в десять лет, а другие всё ещё голодны после 18 трофеев за десять лет. P.S. Кто-нибудь может объяснить мне, какое отношение «Интер» имеет к чемпионату мира 2006 года?», — написал Павел Недвед-младший в своём «инстаграме».

«Возможно, кровь ударила ему в голову». Вилли Саньоль — об ударе Зидана в грудь Матерацци