Сын Недведа резко ответил на слова Матерацци об отце

Павел Недвед-младший, сын вице-президента «Ювентуса», резко отреагировал на слова бывшего защитника «Интера» Марко Матерацци. Ранее итальянский футболист пожелал, чтобы сын чешского управленца увидел победу «старой синьоры» в Лиге чемпионов раньше, чем закончит университет.
«Меня не волнуют слова Матерацци, просто потому, что он продолжает говорить о прошлом, событиях, которые произошли более десяти лет назад, хотя они и имеют большую ценность. Мы же говорим о настоящем. Я не понимаю, почему он почувствовал, что это его касается, учитывая, что мой отец говорил о реальности.
Кто-то доволен одним трофеем раз в десять лет, а другие всё ещё голодны после 18 трофеев за десять лет. P.S. Кто-нибудь может объяснить мне, какое отношение «Интер» имеет к чемпионату мира 2006 года?», — написал Павел Недвед-младший в своём «инстаграме».
- 26 марта 2021
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