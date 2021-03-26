Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Нападающий «Порту» Марега может перейти в «Фенербахче» или «Рому»

Нападающий «Порту» Марега может перейти в «Фенербахче» или «Рому»
Футбол / Италия 0
Аудио-версия:

Нападающий «Порту» Мусса Марега может сменить клубную прописку ближайшим летом, сообщает инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».

Действующее соглашение 29-летнего малийца с «драконами» истекает в июне 2021 года, а переговоры о пролонгации сотрудничества зашли в тупик. «Порту» предложил Мареге новый двухлетний контракт, но футболист не спешит его подписывать.

В услугах Мареги заинтересован турецкий «Фенербахче», который хочет подписать форварда на правах свободного агента. Но сам Мусса хотел бы перебраться в один из европейских топ-чемпионатов. Агент футболиста предложил его услуги римской «Роме», которая ищет нового нападающего в связи с возможным уходом Эдина Джеко.

В сезоне-2020/2021 Марега сыграл за «Порту» 37 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость малийца в € 14 млн.

«Порту» сенсационно выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021