Нападающий «Порту» Марега может перейти в «Фенербахче» или «Рому»

Нападающий «Порту» Мусса Марега может сменить клубную прописку ближайшим летом, сообщает инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».

Действующее соглашение 29-летнего малийца с «драконами» истекает в июне 2021 года, а переговоры о пролонгации сотрудничества зашли в тупик. «Порту» предложил Мареге новый двухлетний контракт, но футболист не спешит его подписывать.

В услугах Мареги заинтересован турецкий «Фенербахче», который хочет подписать форварда на правах свободного агента. Но сам Мусса хотел бы перебраться в один из европейских топ-чемпионатов. Агент футболиста предложил его услуги римской «Роме», которая ищет нового нападающего в связи с возможным уходом Эдина Джеко.

В сезоне-2020/2021 Марега сыграл за «Порту» 37 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость малийца в € 14 млн.