«Порту» сенсационно выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» принимал «Порту». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия) и завершилась со счётом 3:2 после дополнительного времени.

В первом тайме у «Ювентуса» были проблемы с реализацией, а вот «Порту» за свой голевой момент зацепился. На 19-й минуте полузащитник «драконов» Сержиу Оливейра реализовал пенальти, который был назначен за фол Мериха Демирала.

В начале второго тайма, на 49-й минуте, «Ювентус» сравнял счёт. Гол забил Федерико Кьеза, ассистировал ему Криштиану Роналду. Спустя пять минут с поля был удалён нападающий «Порту» Мехди Тареми. Первую жёлтую карточку иранец получил за фол на Кьезе, вторую — за удар по мячу после свистка. Оставшись в меньшинстве, «Порту» не выдержал натиск соперника. На 63-й минуте «Ювентус» забил второй гол. Дубль Федерико Кьезы перевёл игру в дополнительное время.

В экстра-таймах «Ювентус» играл первым номером, а «Порту» массировано оборонялся и контратаковал. Командам удалось обменяться голами. На 115-й минуте полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра отличился прямым ударом со штрафного, записав на свой счёт дубль. На 117-й минуте «Ювентус» забил свой третий гол усилиями Адриена Рабьо и вновь вырвался вперёд. Но победителем из этого двухматчевого противостояния по общему результату всё равно вышел коллектив из Португалии.

Так, «Порту» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА, несмотря на удаление на 54-й минуте ответного матча. Счёт двухматчевого противостояния — 4:4. Португальцы проходят дальше благодаря двум голам в гостях. Соперник «драконов» на стадии 1/4 финала будет определён по итогам жеребьёвки.