Экс-игрок «Крыльев Советов» Попович рассказал о желании вернуться в Россию

Полузащитник «Циндао Хайню» Денис Попович, известный в России по выступлениям за «Крылья Советов» и «Оренбург», поделился воспоминаниями об игре за самарскую команду, а также признался, что хотел бы вернуться в чемпионат России.
«При Божовиче у меня всё было супер. В двух первых матчах под руководством Миодрага я забил по голу. Потом пришёл Андрей Талалаев. Он в итальянском стиле делал большой акцент на тактику, на игру в обороне. Мне такой футбол не очень нравится, но с Талалаевым у меня тоже не было никаких проблем: я просто делал на поле то, что он от меня хотел. Мне удалось провести пару очень хороших матчей. Жалко, что команде с таким прекрасным стадионом не удалось удержаться в Премьер-Лиге. Из-за коронавируса мы не смогли сыграть последний тур.
Есть не мечта, а стремление — через год вернуться в Россию. Мне было очень хорошо в вашей стране. Хочу поиграть в Премьер-Лиге ещё пару лет, а потом домой — заканчивать карьеру», — приводит слова Поповича «Матч ТВ».
- 27 марта 2021
-
11:46
-
11:45
-
11:35
-
11:21
-
11:10
-
11:08
-
10:57
-
10:50
-
10:46
-
10:36
-
10:09
-
10:06
-
09:56
-
09:55
-
09:42
-
09:35
-
09:34
-
09:30
-
09:16
-
08:46
-
08:01
-
07:16
-
06:47
-
03:31
-
00:52
-
00:36
-
00:17
-
00:11
-
00:06
-
00:01
- 26 марта 2021
-
23:13
-
23:13
-
23:09
-
22:42
-
22:20