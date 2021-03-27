Экс-игрок «Крыльев Советов» Попович рассказал о желании вернуться в Россию

Полузащитник «Циндао Хайню» Денис Попович, известный в России по выступлениям за «Крылья Советов» и «Оренбург», поделился воспоминаниями об игре за самарскую команду, а также признался, что хотел бы вернуться в чемпионат России.



«При Божовиче у меня всё было супер. В двух первых матчах под руководством Миодрага я забил по голу. Потом пришёл Андрей Талалаев. Он в итальянском стиле делал большой акцент на тактику, на игру в обороне. Мне такой футбол не очень нравится, но с Талалаевым у меня тоже не было никаких проблем: я просто делал на поле то, что он от меня хотел. Мне удалось провести пару очень хороших матчей. Жалко, что команде с таким прекрасным стадионом не удалось удержаться в Премьер-Лиге. Из-за коронавируса мы не смогли сыграть последний тур.



Есть не мечта, а стремление — через год вернуться в Россию. Мне было очень хорошо в вашей стране. Хочу поиграть в Премьер-Лиге ещё пару лет, а потом домой — заканчивать карьеру», — приводит слова Поповича «Матч ТВ».

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