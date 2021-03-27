Денис Попович: Словения — маленькая страна, но мы умеем обыгрывать сильные сборные

Полузащитник сборной Словении Денис Попович, известный в России по выступлениям за «Крылья Советов» и «Оренбург», рассказал о сильных сторонах национальной команды в преддверии матча 2-го тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года со сборной России.



«В последнее время она обновилась, появились молодые игроки — например, Санди Ловрич, забивший победный мяч хорватам. Но главное, что остались лидеры — лучший, на мой взгляд, вратарь мира Ян Облак и суперзвезда Серии А Йосип Иличич. При этом все свои главные победы мы одерживали как команда. Благодаря сплочённости и характеру. У нас маленькая страна, немного футболистов, но мы умеем обыгрывать сильные сборные за счёт коллективной слаженной работы», — приводит слова Поповича «Матч ТВ».



Матч Россия — Словения состоится сегодня, 27 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Россия — Словения.

Радосавлевич назвал фаворита отборочной группы сборной России к ЧМ-2022