Фёдор Кудряшов: в первом тайме доминировали. Гол Словении в наши ворота – не по игре

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов прокомментировал победу над сборной Словении в матче второго тура отборочного этапа чемпионата мира – 2022 (2:1).
«Изначально вышли с тремя центральными защитниками. Когда тебе объясняют, как надо играть и что хочет тренер, то никаких проблем с этим нет. В Турции так играли, до удаления неплохо получалось. Да, сегодня тоже были ошибки, но всё хорошо сложилось. Иличич – классный игрок. Перед игрой нам говорили, показывали. У него очень классная левая нога. Было очень тяжело. Вроде ждёшь его под левую, а он и в левую, и в правую. Трудно предугадать действия.
Первый тайм доминировали, их гол был не по игре. В конце второго уже было тяжело. Мы довольны победой. Станислав Саламович сказал в раздевалке, что эта победа будет ценной, если мы выиграем в Словакии», – передаёт слова Кудряшова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Россия набрала 6 очков и возглавила турнирную таблицу группы H отбора ЧМ-2022.
В эту международную паузу подопечным Станислава Черчесова также предстоит провести матч квалификации чемпионата мира — 2022 со Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск). Ранее российская команда обыграла Мальту (3:1).
- 27 марта 2021
-
20:23
-
20:12
-
20:06
-
20:03
-
19:58
-
19:55
-
19:53
-
19:45
-
19:42
-
19:36
-
19:32
-
19:31
-
19:27
-
19:23
-
19:22
-
19:21
-
19:17
-
19:12
-
19:04
-
18:54
-
18:52
-
18:31
-
18:14
-
18:10
-
18:09
-
17:54
-
17:45
-
17:39
-
17:36
-
17:28
-
17:21
-
17:17
-
16:49
-
16:48
-
16:43