Фёдор Кудряшов: в первом тайме доминировали. Гол Словении в наши ворота – не по игре

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов прокомментировал победу над сборной Словении в матче второго тура отборочного этапа чемпионата мира – 2022 (2:1).

«Изначально вышли с тремя центральными защитниками. Когда тебе объясняют, как надо играть и что хочет тренер, то никаких проблем с этим нет. В Турции так играли, до удаления неплохо получалось. Да, сегодня тоже были ошибки, но всё хорошо сложилось. Иличич – классный игрок. Перед игрой нам говорили, показывали. У него очень классная левая нога. Было очень тяжело. Вроде ждёшь его под левую, а он и в левую, и в правую. Трудно предугадать действия.

Первый тайм доминировали, их гол был не по игре. В конце второго уже было тяжело. Мы довольны победой. Станислав Саламович сказал в раздевалке, что эта победа будет ценной, если мы выиграем в Словакии», – передаёт слова Кудряшова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Россия набрала 6 очков и возглавила турнирную таблицу группы H отбора ЧМ-2022.



В эту международную паузу подопечным Станислава Черчесова также предстоит провести матч квалификации чемпионата мира — 2022 со Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск). Ранее российская команда обыграла Мальту (3:1).