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Тренер сборной Словении: плохо реагировали на длинные передачи. Дзюба такое не прощает

Тренер сборной Словении: плохо реагировали на длинные передачи. Дзюба такое не прощает
Футбол / Сборная России 0
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Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек прокомментировал поражение в матче со сборной России (1:2).

«Поздравляю Россию с заслуженной победой. Мы сыграли две сложные игры, теперь думаем об игре с Кипром. Плохо реагировали на длинные передачи, Дзюба такое не прощает. Пытались сравнять счёт в конце, не получилось. Закончилась наша серия без поражений, нужно начинать новую.

В самой игре у нас было много хорошего, но опять же плохо реагировали на длинные передачи. После Хорватии у нас не было эйфории. Надо смотреть вперед, готовиться к следующим матчам. Постараемся исправить ошибки», — передает слова Кека корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России переиграла сборную Словении. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 2:1. Россия набрала 6 очков и возглавила турнирную таблицу группы H отбора ЧМ-2022. Словения (3) — на втором месте.

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