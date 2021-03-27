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Нидерланды обыграли Латвию в матче отбора ЧМ-2022

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Нидерланды обыграли Латвию в матче отбора ЧМ-2022
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0
Аудио-версия:

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Нидерландов переиграла сборную Латвии. Встреча проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена (Амстердам Арена)» в Амстердаме и завершилась со счётом 2:0.

На 32-й минуте полузащитник нидерландской команды Стивен Бергёйс открыл счёт. Бергейс получил пас на правом фланге атаки у чужой штрафной, сместился ближе к центру и исполнил классный удар в дальний верхний угол ворот. На 69-й минуте нападающий сборной Нидерландов Люк де Йонг забил второй гол. Мемфис Депай навесил с углового с правого фланга на ближнюю штангу, где де Йонг выиграл борьбу и ударом головой отправил мяч точно в цель.

Нидерландцы набрали 3 очка и занимают третье место в турнирной таблице группы G отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Латвия (0) — на пятом месте.

ЧМ-2022 - Европа. Группа G. 2-й тур
27 марта 2021, суббота. 20:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 0
Латвия
1:0 Бергёйс – 32'   2:0 де Йонг – 69'
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