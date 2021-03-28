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Александр Жиров покинул расположение сборной России и не сыграет со Словакией

Александр Жиров покинул расположение сборной России и не сыграет со Словакией
Футбол / Сборная России 0
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Защитник «Зандхаузена» Александр Жиров покинул расположение сборной России в Сочи, сообщает пресс-служба национальной команды.

«Расположение команды покинул защитник Александр Жиров. Между Словакией и Германией, где он выступает за «Зандхаузен», существуют жёсткие ограничения на въезд и выезд. Поэтому Александр не сможет принять участие в матче против Словакии», — говорится в сообщении.

Остальные футболисты сборной России провели восстановительную тренировку. Игроки занимались по группам в зависимости от сыгранного времени в матче со Словенией (2:1).

Матч 3-го тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года Словакия — Россия состоится 30 марта на стадионе «Сити Арена Трнава» в городе Трнава (Словакия). Начало встречи — в 21:45 мск. Сборная России набрала 6 очков и занимает 1-е место в группе Н. Словакия (2) — на 4-м месте.

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