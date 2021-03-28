Александр Жиров покинул расположение сборной России и не сыграет со Словакией

Защитник «Зандхаузена» Александр Жиров покинул расположение сборной России в Сочи, сообщает пресс-служба национальной команды.
«Расположение команды покинул защитник Александр Жиров. Между Словакией и Германией, где он выступает за «Зандхаузен», существуют жёсткие ограничения на въезд и выезд. Поэтому Александр не сможет принять участие в матче против Словакии», — говорится в сообщении.
Остальные футболисты сборной России провели восстановительную тренировку. Игроки занимались по группам в зависимости от сыгранного времени в матче со Словенией (2:1).
Матч 3-го тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года Словакия — Россия состоится 30 марта на стадионе «Сити Арена Трнава» в городе Трнава (Словакия). Начало встречи — в 21:45 мск. Сборная России набрала 6 очков и занимает 1-е место в группе Н. Словакия (2) — на 4-м месте.
- 28 марта 2021
-
13:34
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:41
-
12:41
-
12:37
-
12:10
-
11:54
-
11:40
-
11:22
-
11:10
-
10:57
-
10:48
-
10:35
-
10:32
-
10:24
-
10:18
-
10:16
-
10:04
-
09:59
-
09:49
-
09:45
-
09:34
-
09:31
-
09:30
-
09:30
-
09:17
-
08:40
-
06:25
-
06:08
-
05:23
-
02:23
-
01:01
-
00:48