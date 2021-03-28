Казахстан — Франция: прямая онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022 начнётся в 16:00

Сегодня, 28 марта, состоится матч сборных Казахстана и Франции. Встреча 2-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 пройдёт на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане (Казахстан). Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Казахстан — Франция.



Обслужит встречу бригада арбитров из Беларуси во главе с Алексеем Кульбаковым. Ассистенты — Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Резервный рефери — Виктор Шимусик.



Казахстан и Франция находятся в группе D отборочного турнира ЧМ-2022, где их соперниками являются Босния и Герцеговина, Финляндия и Украина.



В эту международную паузу сборная Франции также сыграет с Боснией и Герцеговиной, а Казахстан проведёт встречу с Украиной.