Российский арбитр Сергей Иванов обслужит матч отбора ЧМ-2022 Люксембург — Португалия

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым будет обслуживать матч 3-го тура квалификационного раунда отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Люксембург — Португалия, сообщается на официальном сайте УЕФА. Ассистентами Иванова будут Роман Усачев и Дмитрий Сафьян. Четвёртый рефери — Виталий Мешков.



Матч 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 Люксембург — Португалия состоится 30 марта в Люксембурге. Начало встречи — в 21:45 мск.



Напомним, матч сборной Португалии с Сербией (2:2), который состоялся накануне, завершился скандалом. В компенсированное время португальский нападающий Криштиану Роналду пробил из пределов штрафной, один из защитников сборной Сербии ногой вытащил мяч из ворот. Португальские футболисты сигнализировали судье, что мяч пересёк линию ворот, однако рефери гол не засчитал. За возмущение решением арбитра Роналду получил жёлтую карточку. После этого португальский форвард бросил капитанскую повязку на поле.

Арбитр извинился за незасчитанный гол Роналду в матче с Сербией