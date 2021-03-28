Ханданович сдал отрицательный тест на COVID-19 и теперь готов сыграть с «Болоньей»
Вратарь миланского «Интера» Самир Ханданович сдал отрицательный тест на коронавирус, вернулся в состав команды и готов принять участие в следующем матче с «Болоньей», который состоится 3 апреля, сообщает CalcioMercato.
Напомним, что в середине марта в «Интере» произошла вспышка COVID-19, клуб приостановил тренировки, а матч с «Сассуоло» был перенесён.
Среди заболевших помимо Хандановича были защитники Данило Д’Амброзио и Стефан де Врей, а также полузащитник Матиас Весино.
В ближайшем матче чемпионата Италии «Интер» в гостях встретится с «Болоньей» 3 апреля в 21:45 мск. После 27 встреч подопечные Антонио Конте лидируют в таблице Серии А с 65 очками. Ближайший преследователь – «Милан», у которого 59 очков в 28 матчах.
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