Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ханданович сдал отрицательный тест на COVID-19 и теперь готов сыграть с «Болоньей»

Ханданович сдал отрицательный тест на COVID-19 и теперь готов сыграть с «Болоньей»
Футбол / Италия 0

Вратарь миланского «Интера» Самир Ханданович сдал отрицательный тест на коронавирус, вернулся в состав команды и готов принять участие в следующем матче с «Болоньей», который состоится 3 апреля, сообщает CalcioMercato.

Напомним, что в середине марта в «Интере» произошла вспышка COVID-19, клуб приостановил тренировки, а матч с «Сассуоло» был перенесён.

Среди заболевших помимо Хандановича были защитники Данило Д’Амброзио и Стефан де Врей, а также полузащитник Матиас Весино.

В ближайшем матче чемпионата Италии «Интер» в гостях встретится с «Болоньей» 3 апреля в 21:45 мск. После 27 встреч подопечные Антонио Конте лидируют в таблице Серии А с 65 очками. Ближайший преследователь – «Милан», у которого 59 очков в 28 матчах.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021