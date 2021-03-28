Казахстан – Франция: стартовые составы на матч отборочного этапа ЧМ-2022

Стали известны стартовые составы сборных Казахстана и Франции на матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча пройдёт на «Астана-Арене» в Нур-Султане, стартовый свисток прозвучит в 16:00. Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Казахстан – Франция.
Казахстан: Мокин, Быстров, Ерланов, Малый, Алип, Валиуллин, Мужиков, Тагыберген, Васильев, Нургалиев, Федин
Запасные: Сейсенбек, Покатилов, Астанов, Оразов, Самородов, Тунгышбаев, Усенов, Бейсебеков, Вороговский, Досмагамбетов, Марочкин.
Франция: Льорис, Динь, Лангле, Зума, Дюбуа, Ндомбеле, Погба, Марсьяль, Гризманн, Лемар, Дембеле.
Запасные: Манданда, Меньям, Бен Йеддер, Варан, Жиру, Коман, Мбаппе, Менди, Павар, Рабьо, Сиссоко, Эрнандес.
Казахстан и Франция выступают в группе D вместе со сборными Боснии и Герцеговины, Финляндии и Украины.
- 28 марта 2021
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