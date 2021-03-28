Футболист «Динамо» Тбилиси: по дороге на тренировку через день пугаешься
Испанский защитник «Динамо» из города Тбилиси Виктор Монхиль рассказал о том, что его удивило в Грузии.
«Прогуливаясь по городу, вы можете видеть здания, которые кажутся падающими. Несколько лет назад Грузия воевала с Россией, и видно, что город мало-помалу возвращает прежнюю жизнь. Больше всего меня привлекли автомобили. Можно увидеть, что многие разбиты, что у них нет бамперов, они ездят без зеркал, но с этим справляются без проблем. Такой стиль вождения также привлёк мое внимание. По дороге на тренировку через день пугаешься», – цитирует Монхиля издание AS.
В текущем сезоне чемпионата Грузии Монхиль провёл четыре матча. После пяти туров «Динамо Тбилиси» с 10 очками занимает третье место, отставая от лидера на один балл.
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