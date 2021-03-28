Игорь Смольников не полетит со сборной России на матч со Словакией

Сегодня, 28 марта, сборная России отправится из Сочи в Словакию, где 30 марта сыграет с местной национальной командой в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает пресс-служба сборной.

Защитник «Краснодара» Игорь Смольников не отправится с командой. У него небольшая травма, на лечение которой потребуется не менее 5-7 дней. В связи с этим сегодня он отправится в расположение своего клуба для дообследования и дальнейшего лечения.

Матч 3-го тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года Словакия — Россия состоится 30 марта на стадионе «Сити Арена Трнава» в городе Трнава (Словакия). Начало встречи — в 21:45 мск. Сборная России набрала 6 очков и занимает 1-е место в группе Н. Словакия (2) — на 4-м месте.