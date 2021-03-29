Швеция разгромила Косово на отборе ЧМ-2022. На счету Ибрагимовича голевой пас

Во втором матче отбора на чемпионат мира — 2022 сборная Косово принимала национальную команду Швеции. Встреча проходила на стадионе «Фадиль Вокри (Градски)» в Приштине (Косово) и завершилась со счётом 3:0 в пользу шведов. Матч обслуживала бригада арбитров из Венгрии.

Первый гол был забит уже на 12-й минуте, его автором стал Людвиг Аугустинсон. Голевую передачу отдал 39-летний Златан Ибрагимович. Преимущество шведов на 35-й минуте удвоил Александер Исак. Точку в матче на 70-й минуте поставил Себастьян Ларссон, реализовавший пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу Швеции.

Сборная Швеции, набрав в двух матчах шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице группы В. Косово (0) — на пятом месте. На втором месте квартета — Испания (4).