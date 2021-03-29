«Интер» отклонил выгодные предложения о продаже своих лидеров

Итальянский «Интер» отклонил выгодные предложения о продаже шестерых игроков основного состава. Об этом сообщает Tuttosport.
По информации источника, миланцы хотят сохранить своих лидеров, несмотря на экономический кризис и возможную будущую смену владельца. Из-за финансовых проблем китайская компания, владеющая клубом, находится в поисках потенциального покупателя.
«Интер» отказался отпускать нападающих Лаутаро Мартинеса, Ромелу Лукаку и полузащитника Николо Бареллу в «Барселону». Итальянским хавбеком также интересовались «Бавария», «Атлетико» и «Тоттенхэм». Кроме того, «шпоры» пытались подписать защитника Милана Шкриньяра, «Манчестер Сити» – Алессандро Бастони, а «ПСЖ» связывался с Марсело Брозовичем. Миланский клуб отклонил все предложения.
После 27 туров в Серии А команда Антонио Конте лидирует в турнирной таблице с 65 очками, обгоняя ближайшего преследователя на шесть очков и имея игру в запасе.
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