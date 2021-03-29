Штаб Олича в ЦСКА пополнится двумя помощниками

Штаб главного тренера ЦСКА Ивицы Олича в ближайшее время пополнится двумя помощниками. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомые с ситуацией.

«В ближайшие дни помощники прилетят в Москву и войдут в штаб ЦСКА. Одним из них станет специалист по физподготовке Игор Юкич», — сказал источник «Чемпионату». Второй подтвердил эту информацию и добавил, что в клуб приедет второй помощник в качестве ассистента тренера.

Игор Юкич с 2009 по 2013 год был деканом факультета кинезиологии в Загребском университете. Он является основателем и президентом Хорватской ассоциации тренеров по физической подготовке, а также основателем и генеральным секретарём Европейской ассоциации физической подготовки. Юкич работал тренером по силовой и физической подготовке сборной Хорватии на чемпионате мира в Бразилии 2014 года и в квалификации Евро-2016.