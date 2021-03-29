Роберт Левандовски не сыграет в матче отбора ЧМ-2022 с Англией

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски пропустит матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Англии, сообщается на официальном сайте польской сборной.
Напомним, Левандовски был заменён на 63-й минуте матча 2-го тура квалификационного раунда ЧМ-2022 со сборной Андорры (3:0). Позже наставник сборной Польши Паулу Соуза сообщил, что форвард почувствовал боль в колене.
В ходе медицинского обследования у футболиста было диагностировано повреждение коллатеральной связки правого колена. Левандовски не успеет полностью восстановиться к матчу, запланированному на 31 марта, так как лечение травм этого типа занимает от 5 до 10 дней. Левандовски покинет расположение сборной Польши и вернётся в «Баварию» для прохождения реабилитации.
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