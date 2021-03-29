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Главный тренер сборной Польши — о замене Левандовского: Роберт почувствовал боль в колене

Главный тренер сборной Польши — о замене Левандовского: Роберт почувствовал боль в колене
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза прокомментировал замену нападающего Роберта Левандовского на 63-й минуте матча 2-го тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года со сборной Андорры (3:0).

«Роберт почувствовал боль в колене, поэтому после замены мы приложили ему лёд. Надеемся, что в ближайшее время всё пройдёт. Сейчас Роберт должен отдохнуть и набраться сил, а дальше будет видно. Как я уже сказал, мы надеемся, что у него нет ничего серьёзного», — приводит слова Соузы официальный сайт УЕФА.

Напомним, Левандовски оформил дубль в матче с Андоррой. Вместо форварда «Баварии» на поле вышел нападающий Кароль Свидерский.

Сборная Польши, набрав в 2 матчах 4 очка, занимает 2-е место в турнирной таблице группы I. Андорра (0) — на 5-м месте. Лидирует в квартете сборная Англии (6).

Польша обыграла Андорру на отборе ЧМ-2022. Левандовски оформил дубль
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