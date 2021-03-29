Арбитр, не засчитавший гол Роналду: когда случается такое, судьи совсем не рады

Рефери Данни Маккели принёс извинения за эпизод с незасчитанным голом нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче с Сербией (2:2).

«В соответствии с политикой ФИФА всё, что я могу сказать — что я извинился перед главным тренером сборной Португалии Фернандо Сантушем и его командой за случившееся. Мы усердно работаем, чтобы принимать правильные решения. Когда случаются такие вещи, мы совсем не рады», — цитирует Маккели Calciomercato.

Напомним, на 3-й добавленной ко второму тайму минуте Роналду пробил из пределов штрафной, один из защитников сборной Сербии ногой выбил мяч из ворот. Португальские футболисты сигнализировали судье, что мяч пересёк линию ворот, однако рефери гол не засчитал. За возмущение решением арбитра Роналду получил жёлтую карточку. После этого португальский форвард бросил капитанскую повязку на поле.