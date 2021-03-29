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Моро: люди почему-то недооценивают РПЛ. В Европе не следят за ней

Моро: люди почему-то недооценивают РПЛ. В Европе не следят за ней
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник московского «Динамо» Никола Моро рассказал, почему решил перейти в клуб Российской Премьер-Лиги.

«Все ждали какого-то мегатрансфера… Во-первых, люди почему-то недооценивают РПЛ. Люди в Европе не следят за ней — не знают, какие команды и игроки здесь выступают. Ещё до того, как я перешёл в «Динамо», слышал, что РПЛ — оборонительная лига с упором на физику, а не на технику. Но я этого не заметил. В каждом клубе есть хорошие исполнители, команды умеют контролировать мяч. В этом плане РПЛ меня удивила.

Во-вторых, хотел сделать ещё один шаг перед переходом в серьёзную лигу. Хочу перебраться туда, когда буду более зрелым и разносторонним игроком. Чувствую, что здесь, в Москве, могу полностью раскрыть свой потенциал. Также на мой переход повлияли амбиции клуба. Мы много общались с Желько Бувачем, который объяснил всю ситуацию, рассказал о стратегии развития «Динамо». Мне кажется, я не ошибся с выбором», — приводит слова Моро пресс-служба ВТБ.

Никола Моро: не стал бы говорить, что футбол в России такой уж оборонительный
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