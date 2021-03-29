Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины заразился коронавирусом
Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев заразился коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Боснии и Герцеговины.
После возвращения команды из Финляндии было проведено плановое тестирование на коронавирус. Результат теста Петева оказался положительным. Отмечается, что у тренера нет симптомов заражения, он чувствует себя хорошо. Петев был отправлен на карантин. Таким образом, специалист, вероятнее всего, пропустит матч 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Францией.
Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Босния и Герцеговина — Франция состоится 31 марта на стадионе «Гравица» в Сараево (Босния и Герцеговина). Начало встречи — в 21:45 мск.
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