Моро: Захарян — невероятный талант. Конечно, ему ещё надо много работать
Полузащитник московского «Динамо» и молодёжной сборной Хорватии Никола Моро поделился мнением об игре нападающего бело-голубых и российской молодёжки Арсена Захаряна.
«Он невероятный талант, забивает голы за основную команду в 17-летнем возрасте. Видно, что из него получится отличный футболист. Конечно, ему ещё надо много работать, стараться не быть довольным собой после двух-трёх хороших матчей. Если он продолжит совершенствоваться в том же темпе, то у него всё получится», — приводит слова Моро пресс-служба ВТБ.
17-летний Арсен Захарян, отметившийся голом в матче 1-го тура групповой стадии молодёжного чемпионата Европы (U-21) со сборной Исландии (4:1), стал самым молодым автором гола финальных турниров молодёжного Евро.
Захарян стал самым молодым автором гола финальных турниров молодёжного чемпионата Европы
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