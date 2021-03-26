Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Захарян стал самым молодым автором гола финальных турниров молодёжного чемпионата Европы

Захарян стал самым молодым автором гола финальных турниров молодёжного чемпионата Европы
Футбол / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

17-летний нападающий молодёжной сборной России U-21 Арсен Захарян, отметившийся голом в матче 1-го тура групповой стадии молодёжного чемпионата Европы (U-21) со сборной Исландией (4:1), вписал своё имя в историю этого турнира.

Согласно порталу Transfermarkt.de, на момент забитого мяча возраст Захаряна составил 17 лет и 9 месяцев. В то время, как самому молодому автору забитого мяча в истории финальных турниров молодёжного ЧЕ (U-21), полузащитнику сборной Бельгии Яри Версхарена, выступающему за «Андерлехт», было 17 лет и 11 месяцев. Он отличился в матче групповой стадии молодёжного ЧЕ-2019 с Италией (1:3).

Отметим, что третье место в списке самых молодых бомбардиров у легенды мадридского «Реала» — Рауля, а на 5-м месте известный итальянский форвард Марио Балотелли, ныне выступающий в Серии С за «Монцу».

Молодёжная сборная России разгромила Исландию на Евро-2021. У Чалова — гол и три ассиста
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021