«Меня пугали, что он требовательный». Игрок Словакии — о работе с Черчесовым в «Легии»

Полузащитник сборной Словакии Ондрей Дуда поделился воспоминаниями о выступлении за «Легию» под руководством нынешнего главного тренера национальной команды России Станислава Черчесова.
«Я его знаю очень хорошо. Мы тогда выиграли чемпионство, победили в Кубке. Так что у меня только позитивные воспоминания.
Когда я приехал в Польшу, меня пугали, что Черчесов очень требовательный. Тренировки были непростыми, но мы достигли тех целей, которые стояли перед нами. У Черчесова был свой стиль, но цель была выполнена», — передаёт слова Дуды корреспондент «Чемпионата».
Завтра, 30 марта, сборные Словакии и России сыграют в матче 3-го тура квалификации чемпионата мира — 2022. Встреча пройдёт в Трнаве на стадионе «Сити Арена Трнава». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
- 29 марта 2021
-
21:39
-
21:33
-
21:29
-
21:28
-
21:12
-
20:56
-
20:47
-
20:23
-
20:17
-
20:16
-
20:04
-
20:04
-
19:55
-
19:21
-
19:15
-
18:58
-
18:41
-
18:29
-
18:27
-
18:14
-
18:14
-
18:10
-
18:04
-
17:57
-
17:47
-
17:35
-
17:24
-
17:22
-
17:16
-
17:16
-
16:50
-
16:43
-
16:36
-
16:31
-
16:27