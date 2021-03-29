«Меня пугали, что он требовательный». Игрок Словакии — о работе с Черчесовым в «Легии»

Полузащитник сборной Словакии Ондрей Дуда поделился воспоминаниями о выступлении за «Легию» под руководством нынешнего главного тренера национальной команды России Станислава Черчесова.



«Я его знаю очень хорошо. Мы тогда выиграли чемпионство, победили в Кубке. Так что у меня только позитивные воспоминания.



Когда я приехал в Польшу, меня пугали, что Черчесов очень требовательный. Тренировки были непростыми, но мы достигли тех целей, которые стояли перед нами. У Черчесова был свой стиль, но цель была выполнена», — передаёт слова Дуды корреспондент «Чемпионата».



Завтра, 30 марта, сборные Словакии и России сыграют в матче 3-го тура квалификации чемпионата мира — 2022. Встреча пройдёт в Трнаве на стадионе «Сити Арена Трнава». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Черчесов устроил спецоперацию по нейтрализации Иличича. Почти получилось Исторический матч для сборной России – раньше по такой структуре команда не играла.