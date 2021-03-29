Судейская комиссия РФС одобрила все спорные решения Левникова в матче «Ротор» — «Ростов»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза разобрала спорные эпизоды в матчах 23-го тура Российской Премьер-Лиги.



После матча «Ротор» — «Ростов» (0:4) хозяева обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Кирилла Левникова в трёх эпизодах: отмена гола в ворота гостей на второй минуте, назначение пенальти на четвёртой минуте и засчитанный гол в их ворота на 41-й минуте.



«Судья правильно отменил гол в ворота «Ростова» на второй минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Ротора» Седрик Гогуа находился в момент передачи мяча его партнёром по команде ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника, и вмешался в игру.



Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на четвёртой минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Ротора» Седрик Гогуа допустил нарушение правил игры по неосторожности, совершив подножку игроку «Ростова» Али Соу, ставшую причиной его падения.



Судья правильно засчитал гол в ворота «Ротора» на 41-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что после контакта с рукой нападающего «Ростова» Максима Осипенко мяч в ворота «Ротора» забит спустя несколько активных действий игроков атакующей команды. С целью унификации подобных эпизодов УЕФА выпустил разъяснение, касающееся термина «незамедлительно», которое также принято в отдельных европейских национальных чемпионатах. Под незамедлительностью создания возможности забить гол в данном случае понимается не более двух действий (передач, ударов, обводок игрока соперника и т.п.), произошедших непосредственно после касания руки партнёра по команде. Комиссия считает, что попадание мяча в ворота «Ротора» после трёх ударов в створ не свидетельствует о незамедлительно полученном командой преимуществе, несмотря на общую скоротечность игрового эпизода», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.

ЭСК РФС признала, что судья ошибочно не назначил пенальти в пользу «Локо» в матче с «Уфой»