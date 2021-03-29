ЭСК РФС признала, что судья ошибочно не назначил пенальти в пользу «Локо» в матче с «Уфой»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза разобрала спорные эпизоды в матчах 23-го тура Российской Премьер-Лиги.



После матча «Уфа» — «Локомотив» (0:1) гости обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Станислава Васильева в эпизодах с неназначением пенальти в ворота хозяев на 38-й, 45-й и 73-й минутах встречи.



«Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Уфы» на 38-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что единоборство нападающего «Локомотива» Виталия Лисаковича и защитника «Уфы» Бояна Йокича за верховой мяч носило обычный футбольный характер, оценивалось арбитром с идеального ракурса и расстояния. Предоставленная запись не позволяет достоверно определить наличие контакта руки игрока «Уфы» и лица нападающего, а также прикладываемое усилие, что не даёт возможности трактовать его действия как безрассудные.



Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Уфы» на 45-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт защитника с правой ногой футболиста «Локомотива» Рифата Жемалетдинова явился непосредственной причиной падения последнего.



Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Уфы» на 73-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что попадание мяча в руку игрока «Уфы» Константина Плиева происходит после рикошета от ноги другого защитника (неожиданный мяч), а движение руки за спину направлено на избежание данного контакта», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.

Комиссия РФС поддержала решение засчитать победный гол «Динамо» в ворота «Краснодара»