Серхио Агуэро объявил, что покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро объявил, что покинет клуб в конце этого сезона.



Аргентинец на своей странице в «Твиттере» выступил со специальным заявлением, в котором сообщил, что его контракт с «горожанами» не будет продлён. «Манчестер Сити» также подтвердил эту информацию.



«Когда определённый этап жизни подходит к концу, то появляется много разных ощущений.



У меня останется чувство удовлетворения и гордости после целых 10 сезонов в «Манчестер Сити». В наши времена такой срок в одном клубе для профессионального футболиста — это необычно. За 10 сезонов мы достигли больших высот, а я смог стать лучшим бомбардиром в истории клуба и почувствовать нерушимую связь со всеми, кто любит «Сити». Эти люди теперь навсегда в моём сердце.



Я присоединился к «Манчестер Сити» в 2011 году по ходу перестройки клуба. Благодаря помощи владельцев и вкладу многих игроков мы смогли завоевать себе место среди величайших клубов мира.



Теперь задача поддерживать этот уровень будет лежать на плечах других футболистов. Что касается меня, то я буду работать на пределе до конца сезона, отдавать все свои силы, чтобы выиграть ещё больше титулов и принести радость нашим фанатам.



А потом начнётся новый этап с новыми вызовами. И я готов столкнуться с ними с прежней страстью и полной самоотдачей, с которыми я всегда выступал, чтобы оставаться на самом высоком уровне», — сказано в заявлении аргентинца.

Фотографии можно увидеть на странице Серхио Агуэро в "Твиттере".

Серхио Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 40 млн. Его контракт с «горожанами» истекает 30 июня 2021 года. Аргентинец в нынешнем сезоне чемпионата Англии принял участие в восьми матчах и забил один гол.



В составе «горожан» он четырежды выиграл чемпионат Англии, пять раз брал Кубок лиги, три раза побеждал в Суперкубке страны, а также взял Кубок Англии в сезоне-2018/2019.