Капитан «Астон Виллы» Джек Грилиш восстановился после травмы

Капитан «Астон Виллы» Джек Грилиш вернулся к тренировкам в основной группе бирмингемцев, восстановившись после травмы ноги.



В понедельник, 29 марта, «Астон Вилла» на своей официальной странице в «Инстаграме» опубликовала фотографии с тренировки первой команды, на которой присутствует Грилиш. Эти фотографии были сопровождены текстом: «Он вернулся».

Фотографии можно посмотреть на странице avfcofficial в «Инстаграме».

25-летний англичанин был травмирован в течение последних шести недель после того, как получил травму ноги на тренировке в преддверии матча 25-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (1:2), который состоялся 21 февраля.



Травма не позволила Грилишу принять участие в мартовских отборочных матчах чемпионата мира — 2022 в составе сборной Англии.



Джек Грилиш в нынешнем сезоне АПЛ провёл 22 матча, забил шесть голов и отдал 10 результативных передач. «Астон Вилла» в 28 матчах набрала 41 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.