Капитан «Астон Виллы» Джек Грилиш восстановился после травмы

Капитан «Астон Виллы» Джек Грилиш вернулся к тренировкам в основной группе бирмингемцев, восстановившись после травмы ноги.
В понедельник, 29 марта, «Астон Вилла» на своей официальной странице в «Инстаграме» опубликовала фотографии с тренировки первой команды, на которой присутствует Грилиш. Эти фотографии были сопровождены текстом: «Он вернулся».
Фотографии можно посмотреть на странице avfcofficial в «Инстаграме».
25-летний англичанин был травмирован в течение последних шести недель после того, как получил травму ноги на тренировке в преддверии матча 25-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (1:2), который состоялся 21 февраля.
Травма не позволила Грилишу принять участие в мартовских отборочных матчах чемпионата мира — 2022 в составе сборной Англии.
Джек Грилиш в нынешнем сезоне АПЛ провёл 22 матча, забил шесть голов и отдал 10 результативных передач. «Астон Вилла» в 28 матчах набрала 41 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.
- 30 марта 2021
-
00:40
-
00:40
-
00:38
-
00:16
-
00:16
- 29 марта 2021
-
23:55
-
23:50
-
23:43
-
23:27
-
23:16
-
23:04
-
22:54
-
22:44
-
22:44
-
22:37
-
22:25
-
22:17
-
22:02
-
21:55
-
21:51
-
21:45
-
21:39
-
21:33
-
21:29
-
21:28
-
21:12
-
20:56
-
20:47
-
20:23
-
20:17
-
20:16
-
20:04
-
20:04
-
19:55
-
19:21