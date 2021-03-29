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Капитан «Астон Виллы» Джек Грилиш восстановился после травмы

Капитан «Астон Виллы» Джек Грилиш восстановился после травмы
Футбол / Англия 0
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Капитан «Астон Виллы» Джек Грилиш вернулся к тренировкам в основной группе бирмингемцев, восстановившись после травмы ноги.

В понедельник, 29 марта, «Астон Вилла» на своей официальной странице в «Инстаграме» опубликовала фотографии с тренировки первой команды, на которой присутствует Грилиш. Эти фотографии были сопровождены текстом: «Он вернулся».

Фотографии можно посмотреть на странице avfcofficial в «Инстаграме».

25-летний англичанин был травмирован в течение последних шести недель после того, как получил травму ноги на тренировке в преддверии матча 25-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (1:2), который состоялся 21 февраля.

Травма не позволила Грилишу принять участие в мартовских отборочных матчах чемпионата мира — 2022 в составе сборной Англии.

Джек Грилиш в нынешнем сезоне АПЛ провёл 22 матча, забил шесть голов и отдал 10 результативных передач. «Астон Вилла» в 28 матчах набрала 41 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.

В «Астон Вилле» намерены вычислить виновного в сливе информации о травме Грилиша
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