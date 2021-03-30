Маркус Рашфорд ответил на вопрос болельщика о Серхио Агуэро

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд пообщался с болельщиками в своём «твиттере». На вопрос о том, хотел бы ли он сыграть в одной команде с Джейдоном Санчо, Маркус ответил: «Я играю с ним в сборной».
Один из подписчиков задал вопрос про нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который покинет клуб по окончании сезона: «На каком месте был бы Агуэро в списке лучших форвардов Премьер-лиги?» Рашфорд написал: «Очень близко к вершине. Просто посмотрите на его достижения».
Маркусу также предложили выбрать между пятью «Золотыми мячами» и победой на чемпионате мира. Рашфорд ответил: «Чемпионат мира. Футбол — командная игра».
Ранее стало известно, что Международный центр спортивных исследований поставил Маркуса на первое место в списке самых дорогостоящих футболистов мира.
Как проходят тренировки «Манчестер Юнайтед»
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