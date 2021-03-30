Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Салах рассказал об отношениях с Клоппом. Сообщалось, что у них конфликт

Салах рассказал об отношениях с Клоппом. Сообщалось, что у них конфликт
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах объяснил неудачи команды в нынешнем сезоне, а также ответил на вопрос об отношениях с главным тренером Юргеном Клоппом.

«С один момент произошло слишком много всего. К тому же удача была не на нашей стороне. Из-за этого мы ещё сильнее хотим выиграть Лигу чемпионов. Надеюсь, нам это удастся.

Что касается Клоппа, у нас нормальные отношения двух профессионалов. Могу описать это так», — приводит слова Салаха Marca.

Ранее сообщалось, что Салах и Клопп уже несколько месяцев конфликтуют, из-за чего футболист может покинуть «Ливерпуль». Египтянин выступает за красных с 2017 года. В нынешнем сезоне 28-летний форвард провёл 28 матчей в английской Премьер-лиге, забил 17 голов (6 — с пенальти) и отдал 3 результативные передачи.

Видео гола Салаха в ворота «Лестер Сити»:

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021