Б. Игнатьев: зачем Черчесову беречь Головина? Если он готов, то должен выходить на поле

Бывший тренер московского «Локомотива» и сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 3-го тура квалификационного раунда ЧМ-2022 Словакия — Россия.
«Надо уважать команду Словакии, сегодня они тоже хотят победить. У них играют сильные футболисты, которые могут оказать давление на нашу оборону. Уверен, матч будет сложный, ведь словаки играют дома и хотят отобрать у России очки. У нашей команды больше позитивных моментов, связанных с прошедшими матчами. Две победы должны добавить уверенности.
Для чего Черчесову беречь Головина? Если он болен — он не играет. Если он готов к сегодняшнему матчу, то должен выходить на поле. Первое место в группе станет большим достижением и успехом на данном этапе. Дальше предстоят две игры с Хорватией, игра на выезде со Словенией — легко никому не будет», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 30 марта 2021
-
17:26
-
17:24
-
17:18
-
16:56
-
16:55
-
16:54
-
16:51
-
16:49
-
16:40
-
16:16
-
16:12
-
16:04
-
16:00
-
15:50
-
15:48
-
15:34
-
15:30
-
15:25
-
15:22
-
14:43
-
14:43
-
14:31
-
14:27
-
14:16
-
13:49
-
13:45
-
13:30
-
13:20
-
13:09
-
12:58
-
12:57
-
12:41
-
12:35
-
12:27
-
12:26