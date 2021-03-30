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Б. Игнатьев: зачем Черчесову беречь Головина? Если он готов, то должен выходить на поле

Б. Игнатьев: зачем Черчесову беречь Головина? Если он готов, то должен выходить на поле
Футбол / Сборная России 0
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Бывший тренер московского «Локомотива» и сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 3-го тура квалификационного раунда ЧМ-2022 Словакия — Россия.

«Надо уважать команду Словакии, сегодня они тоже хотят победить. У них играют сильные футболисты, которые могут оказать давление на нашу оборону. Уверен, матч будет сложный, ведь словаки играют дома и хотят отобрать у России очки. У нашей команды больше позитивных моментов, связанных с прошедшими матчами. Две победы должны добавить уверенности.

Для чего Черчесову беречь Головина? Если он болен — он не играет. Если он готов к сегодняшнему матчу, то должен выходить на поле. Первое место в группе станет большим достижением и успехом на данном этапе. Дальше предстоят две игры с Хорватией, игра на выезде со Словенией — легко никому не будет», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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