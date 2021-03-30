«Ганновер» хочет продлить аренду полузащитника ЦСКА Бийола

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол, выступающий на правах аренды в составе команды «Ганновер-96», может остаться в Германии ещё на сезон. Немецкий клуб намерен продлить контракт аренды 22-летнего словенца, информирует Sportbuzzer.
В контракте Бийола с «Ганновером» прописана фиксированная сумма выкупа — € 5 млн. Однако немецкий клуб не располагает такими финансами для приобретения футболиста. В составе «Ганновера» Яка провёл 21 матч во второй Бундеслиге.
Бийол подписал контракт с ЦСКА в 2018 году. Сыграл за красно-синих 66 матчей, в которых забил шесть голов. Бийол — обладатель Суперкубка России 2018 года. Действующий контракт 21-летнего словенца с армейцами рассчитан до 2023 года. В сезоне-2020/2021 хавбек потерял место в основном составе ЦСКА и вышел на замену всего пять раз. В общей сложности Бийол провёл на поле 61 минуту и не отметился результативными действиями.
- 30 марта 2021
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