«Атлетико» хочет приобрести полузащитника «Палмейраса» Менино

Мадридский «Атлетико» хочет подписать полузащитника бразильского клуба «Палмейрас» Габриэля Менино.

Портал transfermarkt оценивает игрока в € 14 млн. Стороны уже начали первый этап переговоров. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

В чемпионате Бразилии 2020/2021 Менино провёл 27 матчей (24 – в основе), отметился шестью результативными передачами и заработал девять жёлтых карточек.

Ранее стало известно, что «Атлетико» интересуется защитником «Аталанты» Робином Гозенсом, форвардом «Арсенала» Александром Ляказеттом и полузащитником «Ромы» Гонсало Вильяром.

В текущем чемпионате Испании «Атлетико» после 28 туров с 66 очками занимает первое место в таблице, опережая «Барселону» на четыре очка, а «Реал» – на шесть.