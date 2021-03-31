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Б. Игнатьев: замена может подорвать уверенность Мостового. Черчесов должен объясниться

Б. Игнатьев: замена может подорвать уверенность Мостового. Черчесов должен объясниться
Футбол / Сборная России 0
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мыслями о поражении национальной команды в матче 3-го тура квалификации чемпионата мира — 2022 со Словакией (1:2), а также прокомментировал решение наставника Станислава Черчесова произвести обратную замену полузащитника Андрея Мостового.

«Наши футболисты не отошли от двух побед — возможно, по этой причине в первом тайме не хватало скоростей. Сборная играла на классе, не прикладывая к игре особых усилий. Мы имели преимущество во владении мячом, хотя у ворот соперника нам практически ничего не удавалось сделать. В итоге мы так и не смогли сделать что-то конкретное, что принесло бы нам хотя бы ничью. Этот результат устроил бы нас в игре на выезде.

Обратная замена Мостового может подорвать уверенность игрока в своих силах. Надо делать всё возможное, чтобы этого не произошло, чтобы у игрока не осталось недопонимания. Черчесов должен объясниться. Хотя, он уже дал объяснение на пресс-конференции. Но не помешало бы объяснить Мостовому лично о его положении в сборной: почему это произошло и как дальше они будут выстраивать эти отношения», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Романовым.

Станислав Черчесов объяснил обратную замену Андрея Мостового в матче со Словакией
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