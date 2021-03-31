Широков: как ключевая игра – собраться не можем. У основной сборной такая же проблема

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал вылет российской молодёжки с Евро-2021.

«По результату всё плохо. Не всегда у молодёжки получается стабильно хорошо. После первого матча были немного завышенные ожидания, а игра не была прям супер: да, выиграли с заметным преимуществом, нам удались отличные 15 минут. Из-за этого сложилось впечатление, что можем всех обыгрывать. Французы ничего из себя не представляли, матч неплохо складывался, но мы ничего не создали, а пропустили дважды. Сегодня была надежда, что датчане показали свой максимум до игры, а оказалось, что нет. Они удивили со знаком плюс, а мы – со знаком минус. Дания – играющая в футбол команда, они обыграли нас абсолютно заслуженно.



Опыт у ребят есть, но это опыт РПЛ. Соперники тоже играют в своих чемпионатах, а как мы могли убедиться по еврокубкам – у Австрии неплохая лига, ненамного хуже нас. А болельщики вряд ли пристально за этими лигами следят, хотя там есть хорошие футболисты. И их хорошие игроки себя проявили. А у нас как ключевая игра – собраться не можем. В основном проигрываем такие матчи, за редким исключением. Ощущение, что это датчанам нужно было побеждать больше, чем нам. И с основной сборной такая же проблема», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.