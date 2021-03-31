Италия обыграла Литву, Северная Ирландия поделила очки с Болгарией
В 3-м туре группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Италии переиграла сборную Литвы. Встреча проходила на стадионе «LFF — Ветра» в Вильнюсе и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Первый гол на 47-й минуте забил Стефано Сенси. На последних секундах Чиро Иммобиле реализовал пенальти. Сборная Италии продлила серию без поражений до 25 матчей.
В другом матче группы С сборная Северной Ирландии сыграла вничью со сборной Болгарии. Встреча проходила на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте и завершилась со счётом 0:0.
Италия набрала 9 очков и занимает первое место в таблице группы С. Швейцария (6) — вторая. Северная Ирландия (1) — на третьем месте, Болгария (1) — на четвёртом, Литва (0) — пятая.
ЧМ-2022 - Европа. Группа C. 3-й тур
31 марта 2021, среда. 21:45 МСК
Северная Ирландия
Окончен
0 : 0
Болгария
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