Гол Натхо помог сборной Израиля разгромить Молдавию в матче отбора ЧМ-2022

В матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Молдавии принимала национальную команду Израиля. Встреча прошла на стадионе «Зимбру» в Кишинёве (Молдавия) и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
За сборную Израиля голы забили Эран Захави, Манор Соломон, Мунас Даббур и Бибрас Натхо. Единственный гол за национальную команду Молдавии забил Кэтэлин Карп.
В других матчах группы F сборная Дании на выезде разгромила национальную команду Австрии со счётом 4:0, а Шотландия дома обыграла Фарерские острова (4:0).
Сборная Израиля набрала 4 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы F. Молдавия (1) — на 6-м месте. Лидером группы является Дания (9). Шотландия (5) — на 2-м месте, Австрия (4) располагается на 4-м месте, Фарерские острова (1) — на 5-м месте.
- 31 марта 2021
-
23:41
-
23:39
-
23:38
-
23:37
-
23:37
-
23:37
-
22:03
-
21:22
-
20:55
-
20:39
-
20:33
-
20:05
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:58
-
18:45
-
17:33
-
16:19
-
14:45
-
14:31
-
13:52
-
11:33
-
10:29
-
09:53
-
09:40
-
09:30
-
09:22
-
09:00
-
03:58
-
03:21
-
03:08
-
02:41
-
02:24
-
01:51