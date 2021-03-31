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Гол Натхо помог сборной Израиля разгромить Молдавию в матче отбора ЧМ-2022

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
Статистика турнира
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Гол Натхо помог сборной Израиля разгромить Молдавию в матче отбора ЧМ-2022
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0
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В матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Молдавии принимала национальную команду Израиля. Встреча прошла на стадионе «Зимбру» в Кишинёве (Молдавия) и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

За сборную Израиля голы забили Эран Захави, Манор Соломон, Мунас Даббур и Бибрас Натхо. Единственный гол за национальную команду Молдавии забил Кэтэлин Карп.

В других матчах группы F сборная Дании на выезде разгромила национальную команду Австрии со счётом 4:0, а Шотландия дома обыграла Фарерские острова (4:0).

Сборная Израиля набрала 4 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы F. Молдавия (1) — на 6-м месте. Лидером группы является Дания (9). Шотландия (5) — на 2-м месте, Австрия (4) располагается на 4-м месте, Фарерские острова (1) — на 5-м месте.

ЧМ-2022 - Европа. Группа F. 3-й тур
31 марта 2021, среда. 21:45 МСК
Молдавия
Окончен
1 : 4
Израиль
1:0 Карп – 29'   1:1 Захави – 45+1'   1:2 Соломон – 57'   1:3 Даббур – 64'   1:4 Натхо – 66'
Удаления: Николэеску – 50' / нет
ЧМ-2022 - Европа. Группа F. 3-й тур
31 марта 2021, среда. 21:45 МСК
Австрия
Окончен
0 : 4
Дания
0:1 Ольсен – 58'   0:2 Мехле – 63'   0:3 Хёйбьерг – 67'   0:4 Ольсен – 73'
ЧМ-2022 - Европа. Группа F. 3-й тур
31 марта 2021, среда. 21:45 МСК
Шотландия
Окончен
4 : 0
Фарерские острова
1:0 Макгинн – 7'   2:0 Макгинн – 53'   3:0 Адамс – 60'   4:0 Фрейзер – 70'
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