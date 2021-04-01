Осужденный водитель экс-игрока «Спартака» Фернандо может быть помилован президентом России

Бывший водитель экс-полузащитника московского «Спартака» Фернандо Робсон Оливейра в скором времени может быть помилован и отпущен на свободу. Об этом сообщает Globo Esporte.

10 февраля 2019 года 48-летний Оливейра вместе со своей подругой Симоной был задержан в аэропорту Домодедово после того, как по прилёте из Бразилии в их багаже обнаружили 40 таблеток с веществом гидрохлорид метадона, которые запрещены к обороту в России. Робсона приговорили к 12 годам тюрьмы, однако защита Оливейры обжаловала решение суда и добилась смягчения приговора до 3 лет.

По информации источника, Оливейра может выйти на свободу раньше срока. Прошение о помиловании водителя должно дойти до президента России Владимира Путина. Запрос успешно прошёл через региональную административную комиссию России, в которую входят политики и представители гражданского общества, а также мэр Москвы Сергей Собянин. Теперь всё зависит от того, будет ли прошение удовлетворено на финальной стадии.

Если Оливейра будет помилован, то сможет вернуться в Бразилию. 18 марта истекли два года заключения водителя. Просьба Робсона о помиловании была подана бразильским правительством в начале 2021 года.