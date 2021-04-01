Серхио Рамос: всё, что обо мне говорят, вырвано из контекста

Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос высказался о выходе на замену в концовке матча 3-го тура квалификации чемпионата мира — 2022 с Косово (3:1), а также ответил на вопрос о своём будущем в клубе.



«Всегда важно выходить на поле и добиваться цели. Сегодня целью были три очка. Сыграю я минуту, целый матч или выйду в перерыве — решать не мне, это дело тренера. Я потихоньку вхожу в ритм после травмы колена. Всё, что обо мне говорят, вырвано из контекста. Правда одна, и тренер сказал именно её. Я буду наслаждаться игрой за сборную, в том числе выходя на замену, как сегодня.



Я уже отвечал на вопросы о своём будущем. Ничего нового. Я сконцентрирован. За неделю мы практически провели целый сезон, и я хочу играть на своём лучшем уровне. Надеюсь, результаты будут положительными. Вопрос моего будущего — это отдельная тема. Когда новости появятся, я сообщу. Но пока мне нечего сказать», — цитирует Рамоса Marca.

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