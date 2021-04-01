Серхио Рамос пропустит матч с «Барселоной» и обе встречи с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов

Стали известны сроки восстановления защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса после новой травмы.



Как сообщает журналист Хосе Луис Санчес в своём «твиттере», 35-летний футболист пропустит месяц. Таким образом, Серхио не примет участия в матче с «Барселоной», а также в обеих встречах четвертьфинала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Рамос провёл за «Реал» 15 матчей и забил два гола. Действующий контракт Серхио со «сливочными» рассчитан до конца июня 2021 года. С 2005 года Рамос вызывается в национальную команду Испании. В составе сборной Испании защитник — чемпион мира (2010) и чемпион Европы (2008, 2012).



Матч «Реал» — «Барселона» состоится 10 апреля в Мадриде. 6 апреля «сливочные» дома проведут первую встречу с «Ливерпулем». Ответный матч пройдёт в Ливерпуле 14 апреля.