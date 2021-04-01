Николич: я не в восторге от решения Чорлуки покинуть «Локомотив»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич высказался по поводу решения защитника Ведрана Чорлуки покинуть команду по окончании сезона.

«Честно говоря, я не удивлён его решению, потому что мы общаемся каждый день. У нас с Ведраном прекрасные отношения с тех пор, как я пришёл в клуб. Знал о его решении ещё до того, как он его объявил, и могу сказать, что мне очень жаль. Я уверен, что Ведран может ещё два года играть на высоком уровне. С тех пор, как я пришёл в клуб, он постоянно показывает качественный футбол. Его роль в раздевалке также велика, он имеет огромное влияние на молодых игроков. Он имеет «балканский менталитет», который подходит для командных видов спорта.

Зная Чорлуку, думаю, что он не изменит своё решение. Конечно, всё это затруднит мою работу. Повторяю, он отличный человек и игрок, я не в восторге от этого развития событий, без него будет непросто команде. Это большая потеря для «Локомотива», — приводит слова Николича Germanijak.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что в услугах Чорлуки заинтересовано московское «Динамо». Для «Динамо» этот вариант является очень серьёзным: клуб привлекает многолетний опыт хорватского защитника в Российской Премьер-Лиге.