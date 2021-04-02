Пике: постараюсь восстановиться после травмы к игре с «Реалом»

34-летний испанский центральный защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике приступил к тренировкам в общей группе и надеется вернуться на поле к матчу 30-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом».
«Я постараюсь восстановиться после травмы к игре с «Реалом». Буду набирать форму день за днём. Конечно, хотелось бы помочь команде как можно скорее, а не именно в игре с «Реалом».
Матч «Реал» — «Барселона» пройдёт 10 апреля на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Пике получил травму в ответном матче полуфинала Кубка Испании с «Севильей». В первой встрече сине-гранатовые потерпели поражение со счётом 0:2, а в ответной сначала перевели игру в дополнительное время, а затем довели счёт до разгромного — 3:0. В финале каталонцы сыграют с «Атлетиком» из Бильбао.
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