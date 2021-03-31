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Жерар Пике вернулся к тренировкам и должен сыграть с «Реалом»

Жерар Пике вернулся к тренировкам и должен сыграть с «Реалом»
Футбол / Испания 0
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике полностью восстановился после растяжения внутренней боковой связки в правом колене.

Как сообщает Marca, 34-летний футболист вернулся к тренировкам в общей группе и в скором времени сможет вернуться на поле. Его участие в ближайшем матче с «Вальядолидом», который состоится 5 апреля, остаётся под вопросом, однако он должен сыграть с мадридским «Реалом».

Матч «Реал» — «Барселона» пройдёт 10 апреля на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Пике получил травму в ответном матче полуфинала Кубка Испании с «Севильей». В первой встрече сине-гранатовые потерпели поражение со счётом 0:2, а в ответной сначала перевели игру в дополнительное время, а затем довели счёт до разгромного — 3:0. В финале каталонцы сыграют с «Атлетиком» из Бильбао.

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