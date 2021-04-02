Фелипе Мело: как можно критиковать Роналду? Кто это делает, должен помыть себе рот

Бывший полузащитник «Ювентуса» Фелипе Мело, ныне выступающий за «Палмейрас», оценил силу «бьянконери», а также заступился за их звёздного нападающего Криштиану Роналду.



«Ювентус» остаётся в числе пяти-шести лучших клубов в мире, как и «Милан» с «Интером». Невозможно становиться чемпионом каждый сезон. Они делали это девять лет подряд и дважды доходили до финала Лиги чемпионов. Команда всё ещё очень сильна.



Как можно критиковать Роналду? Он и Месси — лучшие футболисты, которых я видел в своей жизни. Криштиану — чемпион, легенда, не только для «Ювентуса», но и для футбола в целом. К такому игроку не может быть никаких вопросов. Серии А повезло с ним. Кто критикует Роналду, должен помыть себе рот», — приводит слова Мело Tuttomercatoweb.

Фелипе Мело: всегда буду «интеристой», хоть и играл за «Ювентус»