Шварц: Захаряну всего 17 лет. Даже сейчас готов сказать, что он сделал большой шаг

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о полузащитнике команды Арсене Захаряне, выступившем на молодёжном Евро-2021, и других своих подопечных.



«Захаряну всего 17 лет. Даже на данный момент я готов сказать, что он сделал большой шаг в развитии. Сегодня-завтра посмотрим и сделаем вывод о его участии в завтрашнем матче. Настроение в клубе хорошее. Завтра перед нами новый экзамен — игра с «Уфой». Две недели, которые мы тренировались, провели интенсивно и плодотворно. Сегодня будет первая тренировка со всеми игроками, которые вернулись из своих сборных.



Лещук — очень хороший вратарь, упорно работает на тренировках. Шунин провёл три матча в сборной России, но, несмотря на это, он примет участие в завтрашнем матче. Завтра выберем схему, посмотрим на игроков, которые могут в неё вписаться и быть эффективными», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Завтра, 3 апреля, «Динамо» сыграет с «Уфой» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.